Senat/Mihai Goţiu: Raport favorabil la proiectul USR de înfiinţare a "DNA-ului Pădurilor", în Comisia pentru mediu Proiectul de infiintare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu (DIIM), "DNA-ul Padurilor", initiat de parlamentarii USR, a primit, marti, raport favorabil la Comisia pentru mediu, anunta senatorul USR Mihai Gotiu.



"Cu putin timp in urma, s-a incheiat Comisia de Mediu din Senat. Dupa doua ore si jumatate de dezbateri, legea de infiintare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu (DIIM sau "DNA-ul Padurilor", cum mai e cunoscuta), pe care am initiat-o impreuna cu colegii din USR, a primit raport favorabil, cu 6 voturi 'pentru' si un vot 'impotriva'",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

