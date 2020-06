Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Invatatorului este sarbatorita in fiecare an pe 5 iunie. Data de 5 iunie reprezinta si ziua nasterii lui Gheorghe Lazar, cel considerat fondatorul invatamantului romanesc. In mod normal, daca ar fi mers la scoala, ei ar fi participat la evenimentele organizate cu acest prilej si nu ar fi facut…

- CATRE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETARII Stimata Doamna Ministru MONICA -CRISTINA ANISIE Subscrișii Mișcarea Elevilor din Romania și Cabinetul de avocat ”Diana Iovanovici-Șoșoaca„ cu sediul in București, str. Opanez nr. 8, bl. 72,sc.A, ap. 1, sector 2, CUI 206095999, reprezentata de Avocat Diana Iovanovici-Șoșoaca,…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 a fost adoptata de Camera Deputatilor. S-au inregistrat 246 de voturi "pentru" si 75 de abtineri, relateaza Agerpres. Proiectul legislativ are ca obiect completarea art. 70 si art. 94 alin. (2) din…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, un proiect de lege de modificare a Legii educației naționale in vederea instituirii obligației Ministerului Educației și Cercetarii de a asigura elevilor care indeplinesc condiția pentru a primi bursa sociala, precum și cadrelor didactice, dispozitive de tip…

- Elevii vor intra in vacanta de vara pe data 12 iunie, urmand sa revina la scoala in luna septembrie odata Post-ul DAMBOVIȚA: 1% din personalul didactic nu are acces la mijloacele moderne de predare (laptop, tableta, internet) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, in colaborare cu Moldtelecom, lanseaza o acțiune de susținere a invațamintului la distanța. Astfel, toți profesorii, abonați Unite vor beneficia de 50 GB gratuit, valabil 2 luni. Inițiativa iși propune sa imbunatațeasca desfașurarea procesului educațional…

- Scolile publice si private din Romania au posibilitatea de a continua cursurile cu ajutorul Cisco Webex, o platforma pentru telemunca si colaborare pusa la dispozitie de IBM si Cisco.Programul agreat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii a inceput pe data de 16 martie si conecteaza profesorii…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta ca liceeni din comunitatile dezavantajate din punct de vedere tehnologic vor primi tablete, iar primele 500 de tablete vor fi livrate saptamana viitoare. Acestea vor avea abonament de internet inclus, acesta urmand a fi sustinut, pentru 24 de luni, de…