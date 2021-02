Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Senatului, Anca Dragu, a transmis vineri ca pensiile speciale ale parlamentarilor si primarilor vor fi taiate in acest an, posibil chiar in actuala sesiune. Anca Dragu a mai adaugat ca exista „vointa politica" in acest sens.

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat ca Romania este printre cele mai afectate tari din UE cand vine vorba despre rata cancerului, iar la nivel parlamentar s-a format un grup de lucru pentru lupta impotriva cancerului. CITEȘTE ȘI: La Ștefanești, maine, este supus aprobarii proiectul de inființare…

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat joi inființarea unei comisii parlamentare comune pentru punerea in aplicare a referendumului din 2009, cand romanii au votat pentru un parlament unicameral, cu maximum 300 de parlamentari. „Vom inființa o comisie parlamentara comuna la nivelul Camerei și…

