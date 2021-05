Senat/Comisia de muncă: Zi liberă plătită pentru vaccinare; angajatorii care organizează centre de vaccinare, exoneraţi Comisia de munca a Senatului a acordat, miercuri, in unanimitate, raport favorabil propunerii legislative de modificare a Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei, astfel ca persoanele pot beneficia la cerere de zi libera atunci cand se vaccineaza, acelasi drept putand fi acordat parintelui care isi vaccineaza copilul. ‘Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID 19 beneficiaza de zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, in ziua vaccinarii in cazul angajatilor. De scutire de frecventa in ziua vaccinarii beneficiaza elevii,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

