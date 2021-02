Stiri pe aceeasi tema

- ”Impreuna cu Silvia Dinica si Claudiu Muresan, am purtat discutii cu Asociatia Romana a Bancilor pe subiecte prioritare pentru USR PLUS si coalitia de guvernare. Punem accent pe accesul facil la finantare al IMM-urilor. Suntem tara cu cea mai redusa amprenta antreprenoriala din UE, desi avem o generatie…

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: “Coaliția de guvernare vrea sa impuna standardele neomarxiste in ceea ce privește viitorul copiilor noștri!” februarie 4, 2021 12:27 In legislatura precedenta, parlamentarii au adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția…

- Studiu: Doi din trei romani folosesc produse și sevicii bancare. Ponderea celor care retrag numerar de la bancomat s-a redus cu 30 de puncte procentuale fata de acum cinci ani Ponderea persoanelor care retrag numerar de la bancomat s-a redus cu 30 de puncte procentuale fata de acum cinci ani, iar doi…

- Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, reorganizarea Inspectiei Judiciare, eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor si intarirea luptei anticoruptie se numara printre obiectivele Programului de guvernare 2020 - 2024 propus de PNL, USR PLUS si UDMR. Coalitia…

- Investitiile in digitalizare si intr-o economie digitala ar putea aduce Romaniei, pana in anul 2030, suma de 50 de miliarde de euro, echivalentul a cel putin 20% din Produsul Intern Brut, a declarat, duminica, in debutul celei de-a V-a editii a Galei Smart City Industry Awards, Eduard Dumitrascu, presedintele…

- International Finance Corporation (IFC), membra a Grupului Bancii Mondiale, sprijina UniCredit Leasing Corporation (UCLC) pentru a spori accesul IMM-urilor la finantare si pentru a oferi o finantare crescuta clientilor sai pentru activitatile desfasurate in domeniul combaterii schimbarilor climatice.…