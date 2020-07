SENAT: Valoarea indicatorul social creşte de la 500 de lei la 1.200 de lei "Valoarea indicatorului social de referinta este de 1.200 de lei. Valoarea indicatorului social de referinta se modifica anual prin hotarare a Guvernului pana la data de 31 ianuarie a anului curent in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat pe an/an anterior", se arata in proiectul de lege adoptat de senatori. Conform expunerii de motive, indicatorul social de referinta a devenit, incepand din anul 2012, unitate de referinta in raport cu care se stabilesc cuantumurile beneficiilor de asistenta sociala, iar valoarea lui a ramas de atunci la 500 de lei. Camera… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, marți, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege potrivit caruia cuantumul indemnizatiei de șomaj crește de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referința. Legea merge la Camera Deputaților, in calitate de for decizional.Conform legii…

- Proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie va intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. Biroul permanent al Camerei a stabilit, marti, ca plenul se va intruni miercuri, de la ora 11,00, pentru a discuta acest proiect si pentru votul final. Anterior,…

- "Vom solicita Guvernului sa ne prezinte clar componenta Grupului pentru Comunicare Strategica si cine raspunde pentru eventualitatea unor situatii de comunicare eronata catre public si mass-media. Am observat ieri (luni - n.r.) o incercare hilara din partea directorului Unifarm, sa spuna ca nu poate…

- "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora", a transmis, vineri, AEP. Autoritatea…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului prin care dublarea alocatiilor pentru copii a fost amanata pana la 1 august va fi respinsa miercuri de Camera Deputatilor in calitate de for decizional. Coalitia de conjunctura PSD-ALDE-ProRomania are majoritate in Camera Deputatilor. Practic, PNL va trebui sa gaseasca…

- Peste o treime dintre analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%. "In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus la Parlament, alaturi de parlamentari PSD, Pro Romania și UDMR, un proiect de lege prin care s-ar majora Indicatorul Social de Referința (ISR) de la 500 la 1.200 de lei. Acest lucru ar duce automat la creșterea indemnizației de șomaj și a ajutoarelor sociale.Proiectul…

- Curtea Constitutionala este asteptata sa se pronunte miercuri in legatura cu doua sesizari ale PNL ce vizeaza acordarea unor facilitati pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul Romaniei si Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor. Ambele legi au fost promovate de PSD si adoptate…