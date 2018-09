Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi deputati PSD-ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, astfel incat titularii de licente sa poata scoate din interiorul ariilor protejate suprafetele destinate exploatarii resurselor minerale.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat ca in cazul ariilor naturale protejate se va da derogare de impuscare pentru fiecare exemplar in parte, in situatia in care va aparea virusul pestei porcine. ''Nu este ordin pentru arii naturale protejate. Acolo daca, Doamne fereste, vom avea vreodata…

- In Monitorul Oficial nr. 581 din data de 09 iulie 2018, a fost publicat Decretul nr. 524/2018, prin care a fost promulgata Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și…

- World Wide Fund for Nature (WWF) Romania iși arata ingrijorarea fața de decizia Guvernului de a inlatura rangerii, biologii, ecologii și silvicultorii din managementul ariilor naturale protejate. La inițiativa Ministerului Mediului, Guvernul a votat joi, printr-o ordonanța de urgența, modificarea cadrului…

- Șoferii care folosesc telefonul mobil sau camera pentru a face filmari vor risca o amenda de cateva sute de lei, potrivit unui proiect de act normativ inregistrat recent la Senat. In plus, daca din cauza filmatului alte persoane sunt puse in pericol, șoferii vor risca sa-și piarda permisul auto pentru…

- Deputatii din comisia juridica au aprobat, luni, raport favorabil la proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, informeaza Agerpres.Propunerea legislativa prin care se propune pedepsirea cu inchisoare de la 3 la 10 ani a unor fapte precum constituirea…

- Propunerea legislativa prin care șoferilor fara sancțiuni li se acorda 2 puncte bonus in anul urmator nu a trecut de Senat, prima camera sesizata, dar daca va fi adoptat de Camera Deputaților, va intra in vigoare și va modifica legea. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de…

- Codul Administrativ, aprobat ieri de Senat, a dat nastere in spatiul public la numeroase dezbateri si controverse, mai ales prin dorinta PSD ALDE de a politiza excesiv functiile publice de conducere din administratia locala si centrala. Cu toate acestea, Codul Administrativ vine si cu o veste foarte…