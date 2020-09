Senatul a adoptat, marti, in unanimitate (123 de voturi "pentru"), OUG 144/2020 cu amendamente, astfel ca suma pentru achizitionarea de laptopuri si tablete pentru uz scolar a fost majorata la 150 milioane euro, fata de 100 de milioane cat este prevazut in actul normativ al Guvernului.



Prin Ordonanta sunt reglementate unele masuri de sprijin decontate din fonduri externe nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Competitivitate si a Programului Operational Infrastructura Mare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021…