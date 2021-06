Parametrii tehnici ai cladirilor in care se desfasoara actul medical, adaptarea spitalelor la era post-COVID si dinamica numarului de paturi din Romania s-au aflat, marti, printre temele abordate in intalnirea dintre membrii Comisiei de sanatate a Senatului si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila.



"Au fost dezbatute impedimentele generate de infrastructura insuficient dezvoltata, de investitiile precare, de accesul dificil al populatiei la medicamente. Alinierea politicilor de studii clinice la strategia europeana a fost adusa in atentia ministrului, tema fiind amplu analizata de membrii…