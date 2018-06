Senat: Spitalele trebuie expertizate seismic până în 2024 Responsabilitatea de a demara aceste lucrari de expertiza revine administratorilor institutiilor medicale, iar nerespectarea prevederilor se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 100.000 de lei.



De asemenea, pentru a garanta investitiile facute de catre autoritatile centrale si locale in consolidarea si reabilitarea imobilelor care au utilitatea de spital, policlinica sau dispensar medical, toate documentatiile pentru investitii in cuantum de peste 450.000 lei vor contine in mod obligatoriu o expertiza tehnica seismica cu o vechime de cel mult 10 ani.



"Reabilitarea unitatilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

