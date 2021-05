Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul referitor la practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar. Proiectul, initiat de deputatul PNL Cristian Buican, are ca obiect transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE)…

- Cei care folosesc cardul unei persoane fara acordul acesteia risca inchisoarea de la 2 la 7 ani: Proiect adoptat de Senat Pedeapsa cu inchisoarea intre 2 și 7 ani pentru persoanele care efectueaza operatiuni de plata fara numerar, fara consimtamantul titularului, cum ar fi prin carduri sau prin aplicatii…

- Mai mulți senatori și deputați ai PNL au inițiat un proiect de lege prin care propun modificarea Legii educației naționale, in sensul introducerii unor prevederi pentru a reglementa situațiile in care poate fi suspendat contractul de munca al unui cadru didactic.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un proiect de modificare a Legii 55/2020 prin care sa le poata fi suspendata activitatea operatorilor economici care continua sa functioneze in pofida interdictiilor impuse de autoritati pentru prevenirea efectelor…

- In baza Legii nr. 54 din 6 martie 2018, terenul in suprafața de 74.496 mp, care a fost inscris in Cartea Funciara nr.71137 Teiuș, nr. cadastral 71137, a fost dobandit in proprietate de Orașul Teiuș, domeniul public și in administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, din domeniul public al statului…

- N. Dumitrescu Venirea pandemiei, cu toate elementele ei de noutate, care au schimbat brusc firescul in nefiresc, orice lucru considerat a fi normal avand nevoie de readaptare, a schimbat, forțat, atat modalitatea desfașurarii vieții cotidiene, cat și a activitații de la serviciu. Astfel, cele doua…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de ieri seara, forma finala a proiectului legii bugetului de stat a anului 2021, dupa primirea avizului Consiliului Legislativ, urmand ca azi sa fie trimis Parlamentului spre dezbatere. Potrivit premierului Florin Cițu, bugetul din acest an este echilibrat, credibil și…

- Sute de polițiști protesteaza in Piața Victoriei. Puși sa amendeze cetațenii care incalca distanțarea sociala sau restricțiile privind numarul de participanți de la diverse evenimente, polițiștii au ajuns sa incalce chiar ei restricțiile. Sute de oameni au legii protesteaza in Piața Victoriei, din…