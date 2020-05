Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar PSD din Senat, Radu Preda, a anunțat, marți, in plen, depunerea unei moțiuni simple intitulate „Democrația romaneasca in deriva. Cu vela rupta, in timp de pandemie”...

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca saptamana viitoare vor fi depuse doua motiuni simple in Parlament, impotriva ministrilor Marcel Vela si Monica Anisie. „S-a luat decizia votarii a inca doua motiuni simple, impotriva ministrului de Interne si ministrului Educatiei, ele sunt…

- Ieri, PSD a depus, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu. „Va inaintam motiunea simpla intitulata ‘Virusul Citu a infectat economia nationala’, initiata de deputatii grupului parlamentar al PSD. Stimati colegi, in orice alta tara europeana un…

- PAS si PPDA au depus la sedinta de, astazi, a Parlamentului o noua motiune simpla impotriva ministrului Economiei si Infrastructurii, Anatol Usatii. Parlamentarii sunt nemultumiti ca institutia nu a publicat in jurnalul UE licitatiile privind reparatia drumurilor.