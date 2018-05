Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza.



Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri care au ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs prin savarsirea infractiunilor, precum si evitarea efectuarii de cheltuieli cu detentia condamnatului.



Potrivit amendamentelor…