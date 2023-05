Senat: Proiectul legii învăţământului preuniversitar, adoptat Senatul a adoptat, luni, in plen, in calitate de for decizional, proiectul legii invatamantului preuniversitar cu amendamente. Au fost inregistrate 81 de voturi ‘pentru’ si 28 ‘impotriva’. Reprezentantii opozitiei – de la USR si AUR – au votat impotriva, dupa ce au solicitat, de multe ori, retrimiterea proiectului la comisia raportoare, cea de invatamant. Solicitarea a fost respinsa, prin vot. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat ca noile legi ale educatiei reprezinta ‘un moment istoric’, subliniind ca proiectul invatamantului preuniversitar include masuri pentru prevenirea si combaterea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera legislativa decizionala, cu 79 de voturi ‘pentru’ si 28 ‘impotriva’, proiectul de lege privind invatamantul superior. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat in plen ca legea invatamantului superior, parte a pachetului de legi ‘Romania Educata’, vine…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in calitate de for decizional, legile Educației. Acum, cele doua proiecte de lege merg la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege privind legea invațamantului preuniversitar a fost adoptat cu 81 de voturi „pentru” și 28 de voturi „contra”. Proiectul…

- Senatul a adoptat legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Legile merg la promulgare.Legea invatamantului preuniversitar a fost adoptata ca 81 de voturi „pentru” si 28 de voturi „impotriva”, iar legea invatamantului superior cu 79 de voturi…

- Proiectele legilor invatamantul preuniversitar si superior, impreuna cu rapoartele comisiei de specialitate, vor intra luni, pentru vot, in plenului Senatului, ca for decizional, conform Agerpres.roComisia de invatamant a Senatului a dat, sambata, raport favorabil cu amendamente admise si respinse proiectului…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 189 de voturi pentru, 74 impotriva si 10 abtineri, proiectul legii invatamantului superior, informeaza Agerpres.roMinistrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, in plen, ca legea invatamantului superior cuprinde o serie de reforme importante pentru mediul academic…

- Federația Sindicatelor din Educație (FSE) ”Spiru Haret”, condusa de Marius Nistor, a prezentat aceste propuneri in cadrul dezbaterilor pe proiectul legii invațamantului Preuniversitar care au loc, marți, in comisia de invațamant din Camera Deputaților.Vorbim despre un set de 6 propuneri de sancțiuni…

- Admitere la liceu. Ligia Deca: Proiectul legii invațamantului pastreaza varianta bazata pe examene Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca nu s-au produs modificari in proiectul legii invatamantului preuniversitar analizat, joi, in sedinta de guvern, referitor la admiterea la liceu, precizand…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca nu s-au produs modificari in proiectul legii invatamantului preuniversitar analizat, joi, in sedinta de guvern, referitor la admiterea la liceu, precizand ca a fost pastrata varianta prezentata initial, pe 27 februarie, la