- Senatul Romaniei a adoptat, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege al Guvernului privind contractul de finanțare cu Banca Europeana de Investiții in valoare de 600 de milioane de euro pentru construirea Autostrazii A7 – Moldova. Aceasta decizie semnificativa a fost luata in cadrul ședinței…

- Contractul de finanțare pentru proiectul de dezvoltare și dotare a campusului profesional integrat pentru invațamantul dual preuniversitar “Ovidius Engineering Hub” a fost semnat joi, transmite Universitatea “Ovidius” din Constanța, intr-o postare pe Facebook. Proiectul consorțiului regional “Tehno-Dobrogea”…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, a semnat 40 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, dintre care trei pentru județul Suceava. Este vorba despre municipiul Vatra Dornei și comunele Moldova-Sulița și Foraști. Proiectul de la Dorna are o valoare de…

- Guvernul a aprobat, ieri, memorandumul care prevede obtinerea unei finantari de 200 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii. Banii sunt destinați pentru construirea unor noi sectiuni din Autostrada 3, ruta Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului…

- Senatul a adoptat cu 89 de voturi „pentru”, 16 „impotriva” si o abtinere, modificarile la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, pentru punerea actului normativ in acord cu decizia Curtii Constitutionale, dupa ce initiatva legilativa a fost respinsa de catre judecatorii constitutionali. Senatul…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege privind instituirea premiului national „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite in combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura. Camera Deputatilor este for decizional…

- START pentru modernizarea DJ291D: Oroftiana; Baranca – Bajura. A fost semnat contractul de finanțare prin PNI „Anghel Saligny” Președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, a anunțat astazi ca a semnat un nou contract de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.…