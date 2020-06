Senatul a respins, marti, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, in perioada iulie-august 2020.



In favoarea raportului de respingere a proiectului au votat 75 de senatori, 46 au fost impotriva si 9 s-au abtinut.



Potrivit proiectul de lege al Guvernului, domeniile in care Executivul propune sa emita ordonante pe perioada vacantei parlamentare sunt: finante publice si economie; lucrari publice, dezvoltare si administratie; sanatate; afaceri interne; agricultura si dezvoltare rurala; educatie si cercetare; cultura;…