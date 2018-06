Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit luni proiectul Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, referitor la autoritatea politistului si la majorarea amenzilor in cazul refuzului de a da relatii cu privire la identitate.

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, in domenii care nu fac obiectul legilor organice, cum ar fi fondurile europene, agricultura, sanatate, transporturi, finante, afaceri interne, cultura si comunicatii.

- Senatul a adoptat tacit proiectul inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu ce prevede ca anumite fapte de corupție se pedepsesc doar daca sunt savarșite in scopul obținerii "pentru sine", nu și pentru altul, cum prevede acum legea, și doar daca bunurile și foloasele sunt exclusiv "materiale".

- Senatorii au adoptat joi, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care vizeaza finantarea activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si din alte surse de venit pe care le pot realiza inchisorile din activitatile detinutilor.

- Controversatul formular unic a fost, oficial, adoptat! Mai exact, Senatul a adoptat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2018, privitoare la introducerea formularului unic. Documentul comaseaza sapte declaratii fiscale pe care contribuabilii trebuiau sa le depuna, anual, la ANAF. Noul formular poate…

- Mutarea Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, ramane un mister, dupa ce in jurul acestui subiect s-a creat chiar și un conflict intre Președinție și Guvern. Liviu Dragnea a anunțat, joi seara, ca a fost adoptat un memorandum in acest sens in ședința Executivului. Purtatorul de…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine Executivului…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un Memorandum privind raportul GRECO, insa documentul ramane confidential pana la momentul la care il va publica GRECO, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Tema memorandumului era publicarea raportului.