Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, ieri, in calitate de for decizional, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat și o femeie, nu pe cea consimțita intre soți, informeaza MEDIAFAX.Din totalul de 136 de senatori au fost prezenți in plenul…

- Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.

- Senatul a adoptat tacit miercuri mai multe proiecte de lege, trei dintre acestea amendand Codul penal si Codul de procedura penala la capitolul prescriptia pentru raspunderea penala, dar pedepse in cazul violului.

- Senatul a adoptat marti, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa de modificare a Codului penal. Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit 74 de voturi “pentru”, 28 – “impotriva” (PNL, ...

- Senatul olandez, camera superioara a parlamentului, a adoptat marti un proiect de lege care interzice valul islamic in cladirile publice, precum scoli, birouri guvernamentale si spitale, relateaza Reuters. Camera inferioara a parlamentului a aprobat proiectul de lege in 2016, dupa ce mai…

- Senatul a adoptat tacit, in plenul de luni, un proiect al Executivului, aflat in procedura de urgenta, care modifica o serie de acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice referitoare la autoritatea politistului si majorarea amenzilor aplicate persoanelor care refuza sa se legitimeze.

- Senatul a adoptat tacit luni proiectul Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, referitor la autoritatea politistului si la majorarea amenzilor in cazul refuzului de a da relatii cu privire la identitate.Nota de adoptare tacita…

- Senatul a adoptat tacit luni proiectul Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, referitor la autoritatea politistului si la majorarea amenzilor in cazul refuzului de a da relatii cu privire la identitate.