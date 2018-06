Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania la 100 de ani" este unul dintre cele 50 de filme care vor fi prezentate la Festivalul de Film si Istorii Rasnov, intre 20 si 29 iulie. Evenimentul reuneste si 21 de dezbateri, iar una dintre acestea, "Unde este locul Romaniei?" ii…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu premierul Viorica Dancila, context in care a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul tarii si ca este necesar ca tensiunile interne sa inceteze imediat, solicitand cooperare institutionala loiala…

- Simona Bratulescu, președinte ALDE Argeș: ”Romania a trecut, in ultimii ani, de la președintele-jucator, la președintele nepasator. O nepasare pe care Klaus Iohannis nici nu se straduiește sa o disimuleze, venita la pachet cu ipocrizia cu care deja ne-a obișnuit. Dupa ce a revenit pe scena politica,…

- Fostul premier Adrian Nastase intervine in scandalul pe probleme de politica externa iscat intre puterea parlamentara si presedintie. Mai exact, intr-o perioada cu multe ape tulburi, acesta propune o varianta de mijloc. Una in care Romania sa se incadreze intre interesele americane si cele europene,…

- Fostul premier Adrian Nastase intervine in scandalul pe probleme de politica externa iscat intre puterea parlamentara si presedintie. Acesta propune o varianta de mijloc, in care Romania sa se incadreze intre interesele americane si cele europene, mizand insa pe propriile interese nationale."Politica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca are o relatie foarte buna cu premierul Israelului, dar nu considera ca asta este "o infractiune". "Am vazut ca in ultimii ani in Romania am avut politica externa de a astepta ordinele venite de la altii. Daca ne spun unii astazi, o luam…

- Excelenta Sa Michegrave;le Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a efectuat, ieri, o vizita la Santierul Naval din Constanta, care, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, va construi pentru Romania nave performante. Cu ocazia acestei vizite, a fost semnat un acord de colaborare de catre…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, social democratul vrancean Angel Tilvar, a discutat cu Excelenta Sa Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, despre pregatirea detinerii succesive a Presedintiei Consiliului UE de catre Austria si Romania. In cadrul…