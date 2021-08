Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Senatului va convoca, marti, plenul in sesiune extraordinara pentru o informare privind adoptarea de catre Guvern, pe 11 august, in vacanta parlamentara, a trei ordonante de urgenta referitoare la transferul drepturilor de pensie ale functionarilor Uniunii Europene, la echivalarea…

- Biroul permanent al Senatului va convoca, marti, plenul in sesiune extraordinara pentru o informare privind adoptarea de catre Guvern, pe 5 august, in vacanta parlamentara, a OUG 84/2021 prin care se abroga prevederi referitoare la debransarea/deconectarea clientilor rau-platnici la gaze naturale si…

- Unitatile administrativ-teritoriale se vor putea imprumuta de la Trezorerie Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Unitatile administrativ-teritoriale se vor putea împrumuta de la Trezoreria statului, dupa ce senatorii, reuniti…

- Senatul va discuta azi, in sesiune extraordinara, legea care permite primariilor sa se imprumute la Trezorerie. Senatul va fi convocat miercuri, 4 august, in sesiune extraordinara pentru o informare privind adoptarea de catre Guvern, pe 28 iulie, in vacanta parlamentara, a Ordonantei de Urgenta care…

- Biroul permanent va avea sedinta miercuri pentru a convoca Senatul in sesiune extraordinara in vederea informarii si introducerii in procedura parlamentara a ordonantei de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale se pot imprumuta de la Trezoreria statului, informeaza News.ro. De…

- Farfuriile, tacamurile de unica folosinta din plastic, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi vandute in țarile membre ale Uniunii Europene din 3 iulie, potrivit unei directive europene referitoare la limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului. In cazul Romaniei, Directiva…

- Angajarile se vor face pe o perioada determinata.”In vederea evaluarii pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului nr.487 din 31.05.2021 emis de ministrul muncii și protecției sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 609 din 18 iunie 2021, se suplimenteaza numarul maxim…

- Ioana Mihaila, ministerul Sanatații, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa susținuta la Cluj ca in ședința de Guvern de maine va fi adoptata Ordonanța de Urgența privind certificatul verde. Ministerul Sanatații a vorbit și despre valabilitatea acestui doscument. Certificatul va intra in vigoare…