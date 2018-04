Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala – depus miercuri la Parlament si care va fi discutat incepand de joi de comisia speciala – prevede ca in cursul urmaririi penale sau al judecatii pot fi comunicate public informatii doar daca acestea justifica un interes public, iar suspectii nu…

- Comerciala și Biroului de Ordine Publica au efectuat, in perioada 05 – 28.03.2018, o ampla acțiune care a vizat respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 privind interdicția de a fuma in spații publice inchise. Locațiile verificate au fost in principal unitațile de alimentație publica (baruri, cafenele,…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au acționat pe raza de competența, pentru combaterea taierii, sustragerii și comercializarii ilegale de material lemnos, ocazie cu care au depistat 11 persoane cu varste cuprinse intre 21 și 60 de ani, care au taiat si transportat pe drumurile publice…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, marti, ca reprezentantii institutiei se vor intalni cu o delegatie a Parlamentului Georgiei in scopul pregatirii pentru implementarea legii de interzicere a fumatului in locuri publice si de a invata din experienta noastra in reglementarea si limitarea fumatului.

- Sambata și duminica (10 – 11 martie), politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera, au desfasurat o actiune pentru diminuarea riscului rutier prin verificarea respectarii regimului de viteza in deplasarea pe drumurile publice. Polițiștii…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice, dar si amenzi pentru depasirea acestor limite. Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca „modalitatea…

- Organizația Salvati Copiii România precizeaza cî în Senat se afla un proiect legislativ privind protectia mamelor care alapteaza în spatiul public. ”În procesul legislativ al Senatului României, se afla, din 14 februarie, o…

- Senatorii juristi au dat un raport pozitiv in unanimitate pe proiectul de lege privind alaptarea in spatiile publice. Initiativa urmeaza sa mearga in plenul Senatului, acesta fiind primul for care se va pronunta.