- Politistii fac joi mai multe perchezitii in unsprezece judete, la sedii de firme si la administratori care ar fi inregistrat in contabilitate facturi in baza unor operatiuni comerciale fictive, pentru care ar fi dedus sau compensat ilegal TVA si ar fi redus, astfel, obligatiile fiscale. Prejudiciul…

- Patru persoane au fost retinute de politistii din Gorj intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 12 milioane de lei, urmand sa fie prezentate joi procurorilor pentru propunerea masurilor preventive.Citeste si: Surpriza de PROPORTII pentru Elena Udrea: Cine i s-a alaturat in…

- Politisti de la Investigarea Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 4 aprilie, patru perchezitii in Bucuresti si localitati din judetul Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

- Un barbat si sotia sa sunt cercetati de procurorii din Salaj pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 13 milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, remis luni AGERPRES, cei doi…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Alba, Luminita Prodan, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca 18 persoane din cele 22 vizate de aceasta actiune au fost gasite si aduse pentru audieri la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Alba fiind suspecte intr-un dosar de evaziune…

- Descinderi masive ale polițiștilor, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este imens. Perchezițiile au loc, miercuri dimineata... The post Descinderi masive ale polițiștilor, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este imens appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii bucureșteni au efectuat 11 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Teleorman, Olt, Valcea și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul fiind de 1.500.000 lei. ”Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Noile reguli privind deducerea dobanzilor cuprinse in ordonanta 79, cea care transpune Directiva anti-evaziune, vor avea un caracter mai putin restrictiv decat cele aplicate in 2017, sustine Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Acesta a precizat…