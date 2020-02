Senat: OUG privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate - miercuri, pe ordinea de zi a plenului Senatul ar putea dezbate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, OUG 26/2020 privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate, actul normativ fiind inscris pe ordinea de zi sub mentiunea depunerii raportului, potrivit site-ului institutiei.



Comisia juridica a Senatului a acordat, marti, un raport de admitere pentru respingerea acestei OUG. Senatorii juristi au adoptat un amendament propus de UDMR prin care a fost modificat titlul actului normativ din "proiect pentru aprobarea OUG" in "proiect pentru respingerea OUG".



