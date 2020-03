Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Mocanu, fostul agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), care s-a facut remarcat dupa ce a pledat la CEDO in favoarea lui Liviu Dragnea, s-a aflat in stare de incompatibilitate, anunta Agentia Nationala de Integritate.Viorel Mocanu, fost secretar de stat in cadrul…

- Comisia Europeana a constatat, luni, ca diversele masuri de sprijin public in favoarea Companiei Nationale a Uraniului SA (CNU) din Romania nu sunt in linie cu reglementarile UE privind ajutorul de stat acordat firmelor aflate in dificultate, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane EUR (aproximativ 176 de milioane RON) companiei aeriene de stat TAROM.

- Daca Guvernul nu dadea marți ordonanța de urgența cu ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) și Tarom, erau 99% șanse ca aceste companii sa se inchida, a declarat joi seara Virgil Popescu, ministrul demis al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la Digi24, potrivit Mediafax.Popescu…

- Acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Oltenia a intrat in linie dreapta. Potrivit conducerii Complexului Energetic Oltenia (CEO), Comisia Europeana a clarificat impreuna cu autoritațile romane toate semnele de intrebare care existau in legatura cu acordarea de catre stat a unui ajutor…

- Guvernul scoate Tarom din moarte clinica, dupa doi ani dezastruoși, cu pierderi de 100 mil. dolari. Ajutorul de stat trebuie sa primeasca acceptul CE Statul roman intinde o mana companiei TAROM aflata intr-o situatie financiara disperata. A avut timp de 2 ani pierderi de aproape 100 de milioane de dolari,…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, joi, ca Guvernul a aprobat un Memorandum privind acordarea unui ajutor de salvare, in valoare de 195 de milioane de lei, pentru TAROM, in lipsa caruia compania ar fi in imposibilitatea finantarii activitatii curente.

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in 2019. Din acest motiv, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat pentru B1TV ca va solicita un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro și unul de restructurare de aproape 110 milioane de euro, relateaza Agerpres.Lucian Bode a explicat…