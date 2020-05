Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, marti, OUG 34/2020 prin care erau majorate amenzile pentru nerespectarea masurilor aferente starii de urgenta, care a fost declarata neconstitutionala, transmite Agerpres. Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima…

- Toate regulile anunțate se vor aplica chiar daca judecatorii CCR vor declara ca neconstituționala ordonanța privind starea de alerta, avertizeaza premierul. Ludovic Orban spune ca guvernul este pregatit pentru orice scenariu cu masuri care sa protejeze sanatatea romanilor.

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Curtea Constitutionala a judecat miecuri, 6 mai exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.9, art.14 lit.c1 )-f) și art.28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, precum și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2020…

- "Amenzile date in starea de urgenta nu sunt ne-constitutionale. La CCR s-a declarat neconstitutionala, pentru motive de forma, OUG 34/2020 care doar a majorat amenzile date in starea de urgenta. Amenzile se dau in baza OUG 1/1999 care nu este neconstitutionala si care nici nu a fost atacata. Ca atare,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat astazi, 6 mai 2020, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020 care majoreaza cuantumul unor amenzi pe perioada starii de urgența, au declarat surse din CCR. Amenzile se refereau la incalcarea restricțiilor impuse in timpul starii de…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020 care majoreaza cuantumul unor amenzi pe perioada starii de urgența, au declarat surse din CCR pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Revenim cu informații.

- Guvernul Romaniei a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența. Conform proiectului pus in dezbatere publica pe pagina Ministerului Afacerilor Interne (MAI), amenzile pentru…