Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Economiei intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania" a inceput luni in plenul Senatului, informeaza Agerpres. In motiunea simpla, citita de senatorul PNL Romulus Bulacu, initiatorii solicita…

- Senatul dezbate luni motiunea simpla PNL - USR impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca, acestuia reprosandu-i-se ca in cinci luni de cand a preluat Ministerul nu se observa niciun progres si activitatea lui fiind considerata...

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania" va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului, scrie Agerpres. In motiunea simpla, senatorii PNL si USR solicita demisia ministrului Economiei. "Probleme…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei intitulata Daniel Andrusca piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului. In motiunea simpla, senatorii PNL si USR solicita demisia ministrului Economiei.Probleme sunt multe, semne de…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei intitulata ‘Daniel Andrusca – piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania’ va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului. In motiunea simpla, senatorii PNL si USR solicita demisia ministrului Economiei. ‘Probleme sunt multe, semne…

- Senatorii vor dezbate si vota, in plenul de luni, motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia ministrului Economiei, intitulata "Daniel Andrusca, piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania!".

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 iunie: *** Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei, intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania", va fi dezbatuta luni, 18 iunie, in plenul Senatului. Documentul a fost semnat de…

- Liberalii vor depune miercuri la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "Miercuri vom depune o motiune la Senat impotriva ministrului Economiei, Dorel Andrusca", a spus Orban, dupa sedinta Biroului Executiv…