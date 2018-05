Senatorul USR Vlad Alexandrescu a anuntat luni, in plenul Senatului, depunerea unei motiuni simple care a fost semnata de 36 de senatori USR si PNL impotriva ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, cu titlul "PSD vinde locurile in universitati clientelei sale politice".



"In numele unui grup de senatori ai USR, cat si ai PNL, este vorba de un numar 36 de senatori, depun motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei Nationale cu titlul "PSD vinde locurile in universitati clientelei sale politice", a precizat senatorul Vlad Alexandrescu in plenul Senatului. AGERPRES /(A-autor:…