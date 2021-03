Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins, marti, motiunea simpla intitulata „O Romanie in agonie, cu Nasui la Economie”, cu 55 de voturi ‘pentru’, 72 ‘impotriva’ si o abtinere. Cei 41 de semnatari, senatori PSD, au solicitat prin acest demers demiterea “imediata” a ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Liderul grupului liberal…

- Plenul Senatului a respins, marți, prin vot secret cu bile, moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui (USR), moțiune intitulata „O Romanie in agonie, cu Nasui la Economie”. S-au inregistrat 55 de voturi pentru adoptarea moțiunii, 72 de voturi pentru respingerea…

- Ministerul Economiei nu a interzis participarea firmelor romanesti la targurile internationale, insa urmareste ca acest lucru sa nu se mai faca pe banii contribuabililor, a afirmat ministrul de resort, Claudiu Nasui, intr-o declaratie remisa AGERPRES . Aceasta dupa ce, duminica, Asociatia Nationala…

- Social-democratul Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, a anunțat, astazi, ca social-democrații vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care este acuzat ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Potrivit lui Grindeanu, moțiunea ar…

- Vlad Voiculescu, unul dintre nemulțumiții de modul in care s-au imparțit banii, a declarat inainte sa intre la ședința Coaliției: „Suntem in discuții”, potrivit Digi24.ro. Paradoxul pandemic: in 2020 inspectorii de munca au dat mai multe amenzi. Cea mai mare, 40.000 euro Cițu a explicat ca ministerul…