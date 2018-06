Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, propunerea de modificare a Codului de procedura penala.



Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit, in plenul Senatului, 74 de voturi "pentru" si 28 "impotriva".



Senatorii au aprobat toate modificarile la Codul de procedura penala propuse de raportul Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache.



Niciunul dintre amendamentele respinse in comisie nu a trecut in plen.



Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor,…