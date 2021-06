Senat: Instituțiile publice nu mai solicită persoanelor fizice și juridice copii de pe documente emise de administrația centrală Senatul a adoptat, miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru completarea OUG 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale, prin care se interzice institutiilor publice sa solicite persoanelor fizice sau juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise catre organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Propunerea legislativa – initiata de 101 parlamentari din intreg spectrul politic – a fost votata de Senat, in calitate de prima Camera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

