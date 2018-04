Senat: Hărţuirea, interzisă în public şi în privat; ofiţerii şi subofiţerii MAI constată şi sancţionează contravenţiile Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati prin care se interzice orice comportament de hartuire, hartuire sexuala sau hartuire psihologica atat in public, cat si in privat, ofiterii si subofiterii din Ministerul de Interne urmand sa aiba competente in constatarea si sanctionarea contraventiilor generate de aceasta completare a legii. Contraventiile prevazute in Legea 202/2002 sanctionate cu amenda contraventionala de la 3.000 la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

