Senat: Guvernul, abilitat să emită ordonanţe simple în perioada vacanţei parlamentare Senatul a adoptat, luni, proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonante simple in vacanta parlamentara. S-au inregistrat 61 de voturi "pentru", 17 "impotriva" si 14 abtineri.

Potrivit documentului, Guvernul este abilitat sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada cuprinsa intre incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2023 si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului, in prima sesiune ordinara a anului 2024.



Proiectul de lege stabileste ca domeniile de reglementare pentru care Executivul poate sa emita ordonante in vacanta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege al Guvernului privind contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii, de 600 de milioane de euro, pentru construirea Autostrazii A7 - Moldova.

- Guvernul trece la economii pe final de an pentru a se incadra in ținta de deficit bugetar. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența pentru plafonarea de cheltuieli, una dintre masurile pe care vrea sa le ia executivul este amanarea pentru anul viitor a unor drepturi salariale caștigate de angajați in instanța.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului spune ca mai intai trebuie ca proiectul de lege pentru care Executivul si-a angajat saptamana aceasta raspunderea in fata Parlamentului sa intre in vigoare.”Rectificarea bugetara se va face, cel mai probabil, intai trebuie sa se intample ceva si anume proiectul de…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, astazi, de la ora 18,00, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Decizia a fost luata de Birourile Permanente reunite. Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au stabilit si ca senatorii…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, marti, de la ora 18,00, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Decizia a fost luata de Birourile Permanente reunite, potrivitt Agerpres, citata de digi24.ro. Conducerile celor doua Camere…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, marti, de la ora 18,00, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Decizia a fost luata de Birourile Permanente reunite. Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au stabilit si ca senatorii…

- Starea de urgența pe teritoriul Republicii Moldova a fost prelungita cu inca 60 de zile, incepand cu 2 octombrie 2023. Proiectul a fost votat de deputați. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Adrian Efros, a argumentat de la tribuna Parlamentului ca necesitatea prelungirii starii de urgența este motivata…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege privind instituirea premiului national „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite in combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura. Camera Deputatilor este for decizional…