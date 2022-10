Comisia pentru buget-finante a Senatului a acordat, marti, raport favorabil cu amendamente la OG 16/2022 pentru modificarea Codului fiscal, prin care grila de impozitare pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor publice a fost majorata cu pana la 50%, dar marja in care se pot stabili impozitele locale pe teren si imobile a ramas aceeasi, 0,08 – 0,2%. Liderul senatorilor PSD, Radu Oprea, a explicat ca depinde de decizia consiliilor locale daca impozitul pe cladiri va creste sau va scadea. “Conform amendamentului votat in Comisia de buget, se modifica grila de impozitare,…