Senat: Evazionistii sub 100.000 de euro care platesc prejudiciul scapa de inchisoare Senatul a adoptat, luni seara, Legea pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.



Legea a fost reexaminata, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.147/13.03.2019 in acest sens.



Astfel, dupa cum a fost adoptat de Senat proiectul, daca prejudiciul este mai mic de 100.000 de euro si este achitat integral, se poate aplica pedeapsa cu amenda.



"In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala daca, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, la primul termen de judecata, prejudiciul…

Sursa articol si foto: business24.ro

