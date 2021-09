„Raul deja a fost facut, cel mai mare asigurator de pe piata romaneasca a intrat in faliment si paguba este enorma. Prioritatea in momentul de fata este sa impiedicam ca un nou episod City Insurance sa mai aiba loc”, a sintetizat senatoarea USR PLUS Silvia Dinica obiectivul imediat pe care il are Comisia Economica din Senat, conform sursei citate. In sedinta de miercuri fusese invitata, la o prima discutie, conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara – A.S.F. Conducerea ASF este convocata pentru discutii privitoare la situatia falimentului City Insurance si la Comisia Buget, Finante din…