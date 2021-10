Senat – Comisii: Raport de admitere la proiectul care instituie obligativitatea certificatului verde la locul de muncă Comisiile reunite juridica si de sanatate au acordat, marti, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa prin care personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte la locul de munca certificatul digital privind COVID-19. Sedintele celor doua comisii, care s-au desfasurat initial separat, au fost intrerupte de parlamentari de la AUR. Sedinta a fost reluata, la ea participand fizic senatori PNL, USR si UDMR. De asemenea, AUR a participat la sedinta comuna a celor doua comisii cu un grup de deputati si senatori. Potrivit formei initiatorilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

