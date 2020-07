Senat – Comisia juridică/Legea carantinării: Persoanele care contestă carantinarea sau izolarea – monitorizate medical Persoanele care contesta juridic carantinarea sau izolarea vor fi monitorizate medical, iar decizia primei instante in acest sens este executorie, a decis, miercuri seara, Comisia juridica a Senatului, la dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic. In proiectul legii, in partea care se refera la revizuirea sau incetarea masurii de izolare sau carantinare, se prevede ca ‘persoana in cauza va fi monitorizata de catre medic zilnic sau ori de cate ori situatia o impune’, a aratat vicepresedinta comisiei,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

