Senat: Biroul permanent, din nou fără cvorum Biroul permanent al Senatului nu s-a reunit luni, de la ora 13,00, motivul fiind lipsa de cvorum inregistrata si la sedinta anterioara de joi. La sedinta s-au prezentat doar cei cinci membri PSD din Biroul permanent, reprezentantii PNL, USR si UDMR absentand. "Prin aceasta absenta, senatorii PNL si USR au blocat parcursul initiativei 'Fara penali in functii publice'. Au demonstrat, inca o data, USR si PNL, ca nu vor ca aceasta initiativa sa treaca, pentru a-si apara proprii penali aflati pe listele parlamentare sau in Guvern. Avem o retorica a USR care ne spune in fiecare zi "Fara penali… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Senatului nu s-a putut reunit joi, din lipsa de cvorum, astfel ca nu s-a putut discuta solicitarea USR pentru organizarea unui plen in vederea adoptarii initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice", dupa ce marți nu a fost cvorum in plen.…

- Partidul National Liberal a anuntat ca reprezentantii acestuia nu vor participa la sedinta conducerii BP al Senatului, convocata la solicitarea USR, pentru a discuta punerea pe ordinea de zi a plenului a initiativei „Fara penali”. Liberalii sustin ca nu au incredere in cei din PSD si ca au banuiala…

- Ședința de plen a Senatului nu s-a putut ține miercuri din lipsa de cvorum, dupa ce și-au inregistrat prezența doar 58 dintre senatori. In consecința, nici inițiativa ”Fara penali” nu a putut fi supusa votului, precum nici cererea de reexaminare a președintelui Iohannis privind legea care permite Parlamentului…

- El a adaugat ca la sedinta de marti a Comitetului liderilor a insistat ca proiectul sa fie votat in plenul de miercuri al Senatului, chiar daca nu are raport de la Comisia juridica. „Raspunsul a fost ca exista o cutuma care nu permite asa ceva", a adaugat senatorul USR care a precizat ca acelasi lucru…

- Biroul permanent al Senatului a convocat pentru miercuri o sedinta de plen, criza parlamentara fiind depasita, a afirmat presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc. "Luni am reusit sa avem cvorum la Biroul permanent, ceea ce inseamna ca am depasit cea mai de neinteles criza…

- Biroul permanent al Senatului a convocat pentru miercuri o ședința de plen, fiind intrunit cvorumul necesar, a anunțat președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc. „Luni am reusit sa avem cvorum...

- Pentru a treia oara consecutiv, Biroul Permanent al Senatului nu și-a putut desfașura ieri activitatea din lipsa de cvorum. PSD a pierdut majoritatea in camera superioara a legislativului dupa ce senatorul Ion Ganea a fost exclus din partid pentru ca a absentat, boicotand ședința alaturi de PNL și USR.…