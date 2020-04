Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ultima sedinta Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016 - 2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Agentia Nationala de Integritate sustine ca propunerea legislativa adoptata, marti, de plenul Senatului, prin care se modifica Codul administrativ, poate conduce la stergerea unor interdictii aplicate alesilor locali si la imposibilitatea aplicarii hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile…

- Astazi are loc sedinta extraoridinara a Consiliului Local Municipal Constanta. Pe ordinea de zi sunt patru proiecte. Iata ordinea de ziUPDATE 1 : Sunt prezenti 23 de alesi locali municipali Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;initiator: primar Decebal Fagadau avize…