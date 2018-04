Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege al Guvernului privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor simple electronice de la 5 la 10 ani in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani si de la 3 la 5 ani pentru cei cu varste intre 12 si 25 de ani.



Proiectul este menit sa sa fluidizeze activitatea serviciilor de pasapoarte prin scaderea numarului de solicitari pentru eliberarea documentelor.



Pentru eliberarea unui pasaport simplu temporar in termen de 3 zile trebuie sa existe situatii de urgenta obiective, determinate…