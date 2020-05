Senat: 30 de măști de protecție gratuite, pentru fiecare cetățean Senatul a adoptat marti, o propunere legislativa care prevede acordarea de masti de protectie, gratuit, fiecarui cetatean roman, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiata de deputați PSD și Pro Romania și trebuie aprobata de Camera Deputaților. Guvernul anunțase o inițiativa similara, destinata insa numai persoanelor fara posibiltați materiale. “Prin prezenta […] The post Senat: 30 de maști de protecție gratuite, pentru fiecare cetațean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

