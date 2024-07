Stiri pe aceeasi tema

- Circulația feroviara este oprita, luni, intre stațiile Apața și Augustin, dupa ce o autobasculanta a lovit un stalp de susținere și a avariat inclusiv componentele sistemului electric. CFR intervine cu o drezina pantograf pentru remedierea defectului. Trei trenuri sunt oprite in alte stații, conform…

- ■ nedoritul incident a avut loc la Bozieni ■ minorul ranit are 3 ani ■ un alt accident rutier s-a petrecut in localitatea Margineni ■ Cadrele Poliției Roman au fost sesizate, pe data de 26 iunie 2024, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 15D, la Bozieni. In urma cercetarilor efectuate…

- Cum s-a intamplat totulConform informațiilor oferite de purtatorul de cuvant al IPJ Neamț, inspectorul Ramona Ciofu, accidentul s-a produs in momentul in care o femeie de 31 de ani din Roman, aflata la volanul unui autoturism, nu a respectat semnificația indicatorului "Oprire" la intersecția cu DN 15D.…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe o șosea din Satu Mare. In urma impactului dintre un autobuz și o autoutilitara, cel puțin doua persoane sunt inconștiente și au ramas in interioriul mașinii. In urma evenimentului rutier, traficul rutier in zona este blocat.

- Un accident cu urmari tragice a avut loc marti dimineata, 28 mai, pe DN 1, in județul Bihor. La fața locului au intervenit echipaje de prim-ajutor, insa, din pacate, s-a aflat ca mai multe persoane și-au pierdut viața in urma impactului rutier violent. Un grav accident rutier a avut loc marti dimineata,…

- Pe strada Cuza Voda se reabiliteaza carosabilul pe tronsonul cuprins intre strazile Rascoala din 1907 si Mihai Viteazu. Echipele Confort Urban intervin astazi cu utilaje pentru frezarea carosabilului, traficul rutier fiind restrictionat total, pana la ora 16:00. Lucrarile vor continua si maine cu aceleasi…

- Incidentul mai puțin obișnuit a avut loc pe Aleea Slanic din Cluj-Napoca, intre sensul giratoriu de la Interservisan și Iulius Mall. Șoferul a fost surprins conducand mașina pe trotuar și pe carosabil in același timp, pe o distanța de cateva sute de metri, absolut fara nicio explicație, intrucat banda…

- Atentie, soferi In intervalul 08.05.2024 31.05.2024, va informam ca traficul rutier va fi restrictionat pe autostrada A2, in ambele sensuri de circulatie, intre kilometrii 12 000 si 14 100.Anuntul CNAIRAtentie, soferi In perioada 08.05.2024 ndash; 31.05.2024, traficul rutier va fi restrictionat pe autostrada…