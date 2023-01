Un procent mare din populație au boli de ficat in stagii incipiente, dar puțini dintre ei ajung sa dezvolte complicații grave. Din nefericire, diagnosticul nu se poate face cu ușurința, pentru ca simptomele apar rar inainte de stagiile finale. In aceasta etapa, medicii gasesc adesea un semn comun in zona mainilor, in cazul bolnavilor.