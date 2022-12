Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba considera ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a pledat cauza „foarte convingator” in fata publicului american si a congresmenilor, atunci cand a insistat ca este nevoie de un ajutor sustinut al SUA pentru tara sa, a declarat un oficial de rang inalt al Casei Albe, citat de CNN.…

- Kremlinul a sustinut joi, 22 decembrie, ca vizita presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski in SUA nu a ilustrat deloc ”dorinta de a asculta Rusia” si ca Washingtonul duce in Ucraina ”un razboi indirect de facto” impotriva Moscovei, relateaza AFP si Agerpres . ”Pana in prezent, putem constata cu regret…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat, miercuri, o vizita istorica in SUA, unde a vorbit despre legaturile puternice dintre Statele Unite și țara sa, transmițand in același timp un mesaj de speranța ucrainenilor de acasa. Zelenski a fost primit de președintele Joe Biden la Casa Alba,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Statele Unite, fiind prima sa deplasare internationala de la invadarea tarii sale de catre Rusia, pe 24 februarie, a anuntat Casa Alba.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii a fost invitat de secretarul american de stat sa participe miercuri seara, in Congres, la discursul pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, il va susține.

- ”Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si pastra dominatia politica, financiara, militara si ideologica prin orice mijloace”, a afirmat Vladirmir Putin.”Ei sporesc in mod deliberat haosul si agraveaza situatia…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va iniția „diplomația telefonica” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, in incercarea de a pune capat razboiului declanșat in Ucraina dupa invazia rusa din februarie, scrie Kommersant . In zilele urmatoare, partea turca va purta conversații telefonice…

- In urma evenimentelor marcante desfașurate pe pamant ucrainean, Volodimir Zelenski devine din ce in ce mai sigur ca Rusia nu va reuși sa fure niciun teritoriu al Ucrainei, așa cum s-a intamplat in 2014, odata cu anexarea Peninsulei Crimeea. Liderul ucrainean a transmis avertismente de viața și de moarte…