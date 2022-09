Semnificația numelui Sofia. Sfanta Sofia este sarbatorita in fiecare an pe data de 17 septembrie. Aceasta este considerata de catre Biserica și creștini ca fiind ocrotitoarea mamelor și a fiicelor. Este una dintre cele mai mari sarbatori ortodoxe, iar in aceasta zi, credincioșii o cinstesc pe Sfanta Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis. […] The post Semnificația numelui Sofia. Trasatura speciala pe care o au femeile cu acest prenume appeared first on IMPACT .