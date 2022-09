Stiri pe aceeasi tema

- Cifra 9 este considerata magica in multe culturi și are o semnificație aparte și in numerologie. Noua este cel mai mare numar cu o singura cifra in sistemul zecimal. Cuprins: Despre cifra 9 Semnificația cifrei 9 in numerologie Cifra 9 – semnificația in religie Numarul 9 in astrologie Despre cifra 9…

- Faina este unul dintre ingredientele de baza din bucataria fiecarei gospodine. Cu ajutorul ei, putem prepara tot felul de rețete, de la simpla paine la cruste de placinte și prajituri. In ciuda rolului important pe care il joaca, deseori nu suntem atenți la detaliile de pe pungile de faina. Tipurile…

- Oglinda reprezinta un element important in filosofia Feng Shui. Daca este folosita corect, aceasta poate dubla energia pozitiva a camerei, respectiv locuinței sau o poate multiplica de mai multe ori. Pentru a beneficia de acest efect este important sa identifici care este locul din casa unde sa pui…

- Ai alunițe pe fața și vrei sa știi ce semnificație au acestea? Ce spun despre tine cele de pe frunte, nas, obraji sau barbie. Cu siguranța ca nu știai ce legatura au ele cu personalitatea ta. Ce vedete au alunițe pe fața și ce spun ele despre destinul lor.

- Ce inseamna cand visezi ca te tunzi sau ca tunzi pe altcineva? De-a lungul istoriei, visele au fost atribuite de catre diferite religii, iar majoritatea au foarte multe semnificații. Se spune ca atunci cand visezi ca te tunzi este pentru ca iți dorești o schimbare, insa asta este doar o singura semnificație.…

- Cu siguranța ați auzit deja despre limba soacrei. Este una dintre cele mai cunoscute suculente, datorita rezistenței sale in diferite climate. Ce nu știați, probabil, este ca aceasta planta este proprietați energetice foarte importante. Potrivit filosofiei Feng Shui, limba soacrei este una dintre plantele…

- Anual, la 29 iunie, in Romania este marcata ziua angajaților din penitenciare. Protectori spirituali ai inchisorilor sunt sfinții apostoli Petru și Pavel, pe care bisericile creștine ii praznuiesc la aceasta data. Ziua reprezinta un bun prilej pentru a intelege cat de importat este rolul pe care il…

- Anual, la 20 iunie, ziua mondiala a refugiatului celebreaza curajul si rezistenta a milioane de persoane fortate sa-si abandoneze casele din cauza razboaielor si abuzurilor asupra drepturilor omului. Sarbatoarea a fost instituita, prin rezolutie a ONU, in anul 2001. In spatele statisticilor se afla…