- Premierul slovac Robert Fico, in timpul unei intalniri cu Myroslav Kastran, ambasadorul Ucrainei in Slovacia, a amenințat ca va opri furnizarea de motorina catre Ucraina daca Kievul nu va relua tranzitul de petrol al companiei ruse Lukoil. Fico a declarat ca a discutat problema exporturilor Lukoil cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko s-au intalnit joi pe insula Valaam, un loc de pelerinaj ortodox din nord-vestul Rusiei, in timpul celei de-a doua vizite pe care presedintele belarus o efectueaza in Rusia in ultimele doua luni. Inainte de a incepe intalnirea…

- Lupte grele au loc in aceasta perioada in zona satului Krinki din regiunea ucraineana Herson, unde cele mai multe dintre pozițiile trupelor Kievului au fost „complet distruse”, au anunțat Forțele de aparare din sudul Ucrainei. Joi dimineața, Ministerul rus al Apararii a transmis ca, in timpul nopții,…

- Mai multe explozii si alerte aeriene au rasunat in cursul noptii de miercuri spre joi la Kiev, potrivit unor corespondenti ai AFP aflati la fata locului, la 10 zile dupa lovituri masive ale Rusiei care au insangerat capitala Ucrainei. Pe Telegram, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a indicat ca apararea…

- Forțele armate ale Ucrainei desfașoara o campanie prin care incearca sa incurajeze inrolarea voluntara printr-o abordare mai personalizata, oferind viitorilor soldați opțiunea de a aplica pentru unitați și roluri specifice, potrivite aptitudinilor lor. Totul, dupa ce reducerea varstei de recrutare din…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat joi decizia Romaniei de a dona Ucrainei o baterie de rachete antiaeriene Patriot, considerand-o „foarte necesara” pentru consolidarea apararii aeriene a teritoriului ucrainean in fata atacurilor Rusiei, relateaza agentia EFE, potrivit agerpres.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, pe 20 mai, ca au avut loc discutii cu aliatii Kievului despre utilizarea armelor acestora pentru a lovi obiective militare rusesti de la granita si mai departe in interiorul Rusiei. El a spus ca discutiile nu au dus la „nimic pozitiv”, dar unii parteneri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat marti ca ar trebui sa i se permita Kievului sa „neutralizeze” bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, declaratie venita in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru…