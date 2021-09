Semnele sfarsitului lumii – Parintele Calistrat (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…

- Daca mama nu doreste copilul, daca nu-l iubeste, el simte si se raneste sufletelul lui, iar aceste rani il insotesc toata viata. Tot ceea ce simte mama – tristete, durere, teama, neliniste – traieste si el. Ati vazut ce lucru delicat este pentru o femeie sa poarte in pantece un copil? Cata raspundere…

- Nu ar trebui sa ne intereseze niciodata parerea personala a cuiva despre noi. Conteaza doar parerea lui Dumnezeu, fiindca ajuta la mantuirea noastra. Tocmai pentru ca traim ca in fotografie, in imagine, in imitație; tocmai pentru ca traim un curriculum vitae, tocmai pentru ca traim artificial, ne…

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, s-au prabusit in urma ploilor torentiale, a anuntat luni ministerul Apelor din China. In timpul sezonului ploios , din cauza infrastructurii invechite populația din regiune se afla intr-un real pericol, au recunoscut autoritațile,…

- Inainte de incident, un grup de zbor format din șase elicoptere executa un exercițiu de antrenament. Unul dintre aparatele de zbor pierde brusc din altitudine și zboara la o inalțime foarte joasa printre cladiri. Pilotul a reușit sa aterizeze in mijlocul Bulevardului Aviatorilor, evitand astfel o tragedie.…

- O explozie urmata de un incendiu de proporții a avut loc pe o autostrada, in Italia, in apropierea aeroportului din Bologna. Un camion cisterna a explodat luni dupa-amiaza pe soseaua de centura din Bologna, oras din nordul Italiei, provocand un incendiu urias, au anuntat pompierii italieni, citati de…

- Ce este blestemul? Blestemul este un hotar intre voia lui Dumnezeu și voia omului. Cand blestemi, il obligi pe Dumnezeu sa opreasca anumite sentinte si le dai tu! Si in momentul cand ai blestemat tu si nu mai da El sentinta. Raspunzi tu de urmarile sentintei pe care trebuia sa le dea Dumnezeu. […]…