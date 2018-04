Stiri pe aceeasi tema

- Maria Carneci, Catalin Botezatu și Catalin Scarlatescu, trei vedete cu nume sonore in showbizz-ul romanesc, lupta impotriva hepatitei C. Aceștia s-au alaturat celei mai ample campanii naționale de coștientizare a bolii, “Știi de C”, campanie care militeaza ca romanii sa se testeze pentru a descoperi…

- Conform Ministerului Sanatații, la nivel național se inregistreaza o scadere dramatica a acoperirii vaccinale la vaccinurile incluse in Calendarul Național de Vaccinare, care se situeaza sub limita de 95 la suta recomandata de Organizația Mondiala a Sanatații. La nivelul anului 2016, pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat vineri guvernele lumii sa participe la o ofensiva mondiala impotriva hepatitei C, care ar putea sa se bazeze pe o abordare mai urgenta a acestei probleme majore de sanatate si prin alocarea unor sume mai mari de bani, informeaza AFP. Hepatita…

- In anul 2013 intr-un discurs in care a desemnat 28 Iulie ca fiind Ziua Mondiala impotriva Hepatitei, presedintele de atunci al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a spus: " Hepatita virala este o epidemie silentioasa si nu o putem invange decat daca rupem tacerea. Acum este momentul sa invatam…

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana – 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, spune doctorul Adrian Streinu-Cercel

