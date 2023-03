Autoritațile din intreaga lume sunt in alerta maxima, pentru consecințele recentlor turbulențe din banci, dupa prabușirea din Statele Unite a Silicon Valley Bank (SVB) și Signature Bank și preluarea pentru salvare, in urma cu o saptamana, a Credit Suisse. Moneda Euro a scazut in raport cu dolarul, randamentele obligațiunilor guvernamentale din Zona Euro au scazut […] The post Semnele ce indica faptul ca Europa si SUA ar putea fi lovite de o criza a creditelor first appeared on Ziarul National .